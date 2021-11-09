قوات ’قسد’ تتعرض لهجوم مسلح.. وإصابات في صفوفها

2021/11/09 | 12:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة، استهدفا مقرين لـ"قسد" في بلدتي ذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي بسوريا.

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وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية (9 تشرين الثاني 2021)، قولها إن "فصائل مسلحة نفذت هجومين منفصلين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لـ (قسد) في مركز البريد ببلدة ذيبان وجانب الحديقة في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى الى إصابة عدد من مسلحي الحزب ووقوع أضرار في المقرين".

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها حيث قتل أمس مسلح منهم في قرية الجلامدة بريف دير الزور الغربي.

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