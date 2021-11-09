2021/11/09 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد ،الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في العاصمة .وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “شرطة بغداد المتمثلة بفوج طوارىء بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أربعة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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