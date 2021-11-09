2021/11/09 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأردني نايف إستيتية التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية والعمالية.وذكر بيان لوزارة العمل، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير العمل والشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الركابي يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك بمجالات الضمان الاجتماعي والشؤون العمالية المركز الخبري الوطني.

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