2021/11/09 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن العملية الامنية التي اسفرت عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز،، إنه "في الساعة 6:30 تم نصب كمين محكم من قبل الحشد العشائري وتم الاشتباك مع مجموعة مسلحة في بساتين الطابي / بستان الزاير ومن خلال الاشتباك انفجر احد المسلحين وكان يرتدي حزاما ناسفا".

وأضاف: "اما بخصوص المسلحين الباقين فقد لاذوا بالفرار وتم الدخول مع القوة الماسكة للأرض ف4 ل 59 جيش عراقي للاستطلاع داخل البستان وتبين وجود جثه للانتحاري شاب يقدر من مواليد 1990".

وتابع أن "جثة الانتحاري تم اصطحابها من قبل الحشد العشائري داخل الفوج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل العملية الامنية في الطارمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل العملية الامنية في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).