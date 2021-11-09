مصرف الرشيد يحذر الموظفين والمتقاعدين من هذه المواقع

2021/11/09 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، كافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين، من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض كافة.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز […]

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