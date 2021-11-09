مخرجات اجتماع الكاظمي وصالح مع”الإطار التنسيقي”

2021/11/09 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى بحث فيه التطورات الجارية في البلاد.

وخلص المجتمعون الى أهمية خفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب إضافة الى البحث عن معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية..



وبحسب بيان للإطار التنسيقي فقد خلص الاجتماع إلى اهمية إكمال التحقيقات القضائية المتعلقة باستهداف المتظاهرين فضلا عن اكمال التحقيق بجريمة استهداف منزل رئيس الوزراء ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة.

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