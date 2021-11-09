طهران تشترط على واشنطن رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإعادة العمل بالاتفاق النووي

2021/11/09 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري جولة أوروبية قبل أن يترأس وفد بلاده للعودة إلى المحادثات المقررة في فيينا بعد ثلاثة أسابيع.

وحددت طهران ثلاثة شروط لواشنطن لإعادة العمل بالاتفاق النووي شملت رفع العقوبات دفعة واحدة وضمانات أميركية بألا تتخلى مجدداً عن الاتفاق والاعتراف بتقصيرها في الانسحاب والتسبب في الأوضاع الحالية, وقال المفاوض النووي الإيراني علي باقري, إنه سيلتقي بعدد من نظرائه الأوروبيين خلال الأيام المقبلة، وسيبحث القضايا الثنائية والإقليمية وسير المحادثات النووية المقرر استئنافها في أواخر هذا الشهر.

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