جميل الدويهي يكاد يكون شاعر المقاومة الفلسطيني الخامس - نبيل عودة

2021/11/09 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة (ملاحظة: اختصار شعرنا الفلسطيني المقاوم بأربعة شعراء غير مقبول علي، لكني استعمل التعبير السائد ولا اقبله لأن شعرنا شهد شعراء ابدعوا بشعرهم الوطني لكن جرى تجاهلهم لأسباب لا اريد الخوض فيها هنا - نبيل عودة)قرات واعدت قراءة قصيدة د.



حميل الدويهي "شعب تمثل عليه الأدوار" عبر أسبوعين متتاليين، وانا حائر بدافع نفسي ان امسك قلمي وأخط ما يعترى فكري من انعكاسات لهذا النص، بغض النظر عن كونه شعرا او ت ......





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