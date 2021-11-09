مصدر أمني: محاولة اغتيال الكاظمي هي الثانية خلال اسبوع

2021/11/09 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عن ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر يوم الاحد (6 تشرين الثاني 2021) لم تكن الاولى خلال هذا الاسبوع، مشيرا الى ان “هذه هي المحاولة الثانية في غضون سبعة ايام”.وقال المصدر، الذي لم … Readmore

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