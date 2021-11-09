وفاة الممثل المصري أحمد خليل بعد إصابته بكورونا

2021/11/09 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الثلاثاء، إن الممثل أحمد خليل توفي عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا.

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