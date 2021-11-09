2021/11/09 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مفارز شرطة محافظة صلاح الدين ،الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين مطلوبين للقضاء.وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المديرية تواصل حملاتها الأمنية في عموم اقضة المحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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