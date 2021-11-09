بيتكوين تحطم رقما قياسيا جديدا.. إليكم كم بلغت

2021/11/09 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت قيمة العملتين الرقميتين بيتكوين و الايثيريوم الى مستويات قياسية جديدة حيث وصلت قيمة بيتكوين الى أعلى مستوى لتتجاوز 68.5 الف دولار في وقت مبكر من الثلاثاء بحسب موقع "كوين ماركت كاب".

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