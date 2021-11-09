للعام الحالي.. العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا للبضائع من تركيا

2021/11/09 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركية، الثلاثاء، ان العراق جاء في مقدمة المستوردين لصادرات المنطقة خلال الفترة من كانون الثاني وتشرين الاول.

وقال منسق الاتحاد، نجدت سين، في بيان اطلع عليه NRT عربية، (9 تشرين الثاني 2021)، ان صادرات المنطقة نمت بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 12.9 مليار دولار خلال عشرة أشهر من العام الحالي، في حين تصدر العراق قائمة البلدان الأكثر استيرادا لمنتجاته.

واضاف، أن بلدان أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، كانت ضمن الدول الأكثر استيرادا لصادرات المنطقة.

واشار الى أن العراق تصدر قائمة البلدان الأكثر استيرادا، بواقع 901.3 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 9%، فيما حلّت هولندا في المركز الثاني بواقع 900 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ661 مليون دولار.

N.A

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