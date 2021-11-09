بينهم عراقيون وسوريون ولبنانيون.. آلاف اللاجئين يعلقون على الحدود وسط مواجهة بين بيلاروسيا وبولندا

2021/11/09 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد التوترات بشكل متزايد على طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وقد يصبح الوضع أسوأ قريبًا.إذ اجتمع آلاف المهاجرين عند الحدود على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي.تقول حكومة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن هؤلاء الأشخاص هم من اللاجئين، ولا توجد مخاطر أمنية.من جانبها قالت بولندا إنها لا تريد أن تكون جزءًا من هذا التدفق، مؤكدة أنها جاهزة للتعامل مع أي وضع.ووفقًا لتقرير مراسل CNN فريد بلايتن، فإن هناك احتمال بأن يأخذ الوضع منحًا عنيفًا.

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