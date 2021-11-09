النزاهة تضبط وصولات بقرابة ملياري دينار لترميم جوامع في الموصل

2021/11/09 | 13:11 - المصدر: وكالة ناس

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النزاهة تكشف تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة إعمار جوامع الموصل

- ضبط وصولاتٍ بقرابة ملياري دينار لترميم (٣٧) جامعاً يشوبها التزوير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع الموصل، مُبيّنةً تمكّنها من التَّحَرُّز على وصولات شراءٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل.

وتابعت الدائرة موضحةً أن عمليَّة الضبط شملت أيضاً ضبط أصل وصولات الشراء الخاصة بترميم (٣٧) جامعاً تابعاً لمديريَّة الوقف السني في المحافظة لعام ٢٠٠٨، ومبالغ تصل أقيامها إلى قرابة ملياري دينار.

ونوَّهت بأنَّ تحرّيات المديريَّة تَوَصَّلَت إلى أنَّ أغلب تلك الوصولات غير صحيحةٍ ومُزوَّرة، إذ تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات، وعرضها على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين (رئيس وأعضاء اللجنة) على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن افصحت عن صدور قرارات أحكامٍ في قضايا تتعلق باختلاساتٍ في الأموال المُخصَّصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، فيما ألفت في نيسان من العام 2019 فريقاً تحقيقياً عالي المُستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة مُحافظ نينوى الأسبق، تمكَّن من ضبط أوليَّات وتتبُّع (76,000,000,000) مليار دينارٍ.

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