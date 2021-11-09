2021/11/09 | 13:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن يرتفع الطلب على النفط إلى ما يزيد عن 100 مليون برميل يومياً في العام المقبل.وقال الناصر، في منتدى نيكاي للإدارة العالمي، إن الطلب على النفط والغاز سيبقى متيناً لعقد من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أرامكو السعودية يتوقع تجاوز حجم الطلب على النفط 100 مليون برميل في 2022) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أرامكو السعودية يتوقع تجاوز حجم الطلب على النفط 100 مليون برميل في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).