الثقافة تحمل نقابة الصحفيين والفنانين مسؤولة تأخر توزيع “المنحة”

2021/11/09 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدّد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، موعد توزيع منحة الصحفيين والفنانين، فيما أشار الى أكبر عمليتي استعادة للآثار العراقية.وقال ناظم في حديث صحافي، إن “الوزارة طالبت بكتابين عاجلين الى نقابتي […]

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