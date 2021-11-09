البنك المركزي: توجه لفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا

2021/11/09 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، التعاون في القطاع المصرفي مع الجانب التركي، وذلك خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي والوفد المرافق له.

وذكر بيان للبنك تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استقبل محافظ البنك العراقي مصطفى غالب مخيف السفير التركي في العراق علي رضا غوناي والوفد المرافق له من المصارف التركية".

وأضاف، "وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في القطاع المصرفي بين البلدين الصديقين.



وقد أبدى مخيف حرص البنك المركزي العراقي على تقديم أفضل التسهيلات للمصارف التركية العاملة في العراق، ورغبته بفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا، وأهمية المعاملة بالمثل في تقديم تلك الخدمات والتسهيلات".

وبين المحافظ وفق البيان، أن "التعاون المثمر بين البلدين له انعكاسات اقتصادية ايجابية بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين مع ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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