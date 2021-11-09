الخزعلي يطالب بإعادة الانتخابات التشريعية

2021/11/09 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي.

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