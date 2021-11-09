المرور تدعو فئة معينة لمراجعات مجمعات التسجيل

2021/11/09 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، تنويها جديدا بشأن إجازات السوق.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، إنه "على كافة المواطنين الذين لا يمتلكون إجازات السوق أو لديهم إجازات منتهية الصلاحية، مراجعة مجمعات التسجيل من أجل تجديد إجازاتهم أو منحهم لأول مرة".

وأضاف البيان، أن "مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات ستقوم بالمحاسبة المشددة على الإجازات".

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