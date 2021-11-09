إطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في ديالى

2021/11/09 | 14:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية في محافظة ديالى، لمطاردة بقايا عناصر داعش.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت القطعات الأمنية في قيادة ديالى ومن خلال فرقة المشاة الأولى وقوة من الفرقة التاسعة، بواجب تفتيش شمال وجنوب بحيرة حمرين ومن خمسة محاور".

وأضافت، "وقد أسفر هذا الواجب من خلال نتائجه الأولية، عن العثور على عدد من الأوكار للإرهابيين، حيث تم تدميرها من قبل القوة المنفذة للواجب الذي مازال مستمراً لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة".

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