بخمس فقرات مهمة.. ديالى تكشف عن خارطة طريق لإنهاء

2021/11/09 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن خارطة طريق لأنهاء ازمة المقدادية بخمس فقرات واعادة الاسر النازحة.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مديرية شؤون العشائر في ديالى عقدت مؤتمر عشائري موسع بحضور العشرات من شيوخ القبائل والشخصيات الدينية والاجتماعية والحكومية جمعت ممثلين عن اهالي ضحايا مجزرة قريتي الرشاد ونهر الامام ضمن قاطع قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف ان "المؤتمر كان يهدف لوضع اسس لخارطة طريق تنهي الازمة وتعيد تعزيز السلم الاهلي وتدرئ مخاطر الفتن وتقطع الطريق امام من يحاول التصيد بالماء العكر واستغلال الاوضاع في اتجاه خلط الاوراق لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي".

وأوضح ان "المؤتمر نجح في اعتماد 5 فقرات مهمة لخارطة طريق تنهي ازمة المقدادية الاخيرة بشكل جذري"، مشيرا الى انها "تشمل ضمان حقوق ذوي الشهداء والجرحى واكمال ملف الاحزمة الامنية من خلال نشر قوات ضاربة ونصب كاميرات مراقبة وتشكيل قوة محلية داعمة للأمن في القرى بالإضافة الى تشكيل لجنة عليا لحصر الاضرار وتعويض الاهالي برئاسة الوقف السني بإيعاز من قبل الكاظمي بعد تخصيص اموال في هذا الاتجاه".

ولفت الى انه "بعد اكمال الفقرات 5 يتم اعادة الاسر النازحة بشكل تدريجي بعد ضمان تحقيق مطاليب كل الاهالي المتضررة من ازمة المقدادية الأخيرة"، مؤكدا ان "كل الاطراف داعمة لخارطة الطريق الاخيرة لأنها ستعزز السلم الاهلي وتدفع الاوضاع للاستقرار".

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