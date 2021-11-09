مسرور بارزاني يبحث مع قائد من التحالف الدولي التصدي لتهديدات إرهابيي داعش ومخاطرهم

2021/11/09 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل بمناسبة انتهاء مهام عمله.ووجّه رئيس الحكومة / حسب بيان لحكومة الاقليم / شكره لنائب القائد العام لقوات التحالف على عمله وخدماته في الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.وثمّن نائب القائد العام لقوات التحالف تنسيق وتعاون المؤسسات المعنية في إقليم كردستان.كما تباحث الجانبان حول التصدي لتهديدات إرهابيي داعش ومخاطرهم، وبالأخص في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ومواصلة دعم البيشمركة./انتهى3

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