تدريسي في جامعة ميسان اختير كأفضل باحث في اختصاص صحة الطفل لعام ٢٠٢١

2021/11/09 | 14:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اختير "صلاح هاشم مهودر" التدريسي في فرع طب الأطفال بكلية الطب في جامعة ميسان ، والمكلف بعمادة كلية الصيدلة في الجامعة ، كأفضل باحث في إختصاص صحة الطفل للعام ٢٠٢١ من قبل لجنة "جوائز البحث الدولية في طب الأطفال والفترة المحيطة بالولادة وصحة الطفل".وقال مهودر :" أن مراسيم منح الجائزة ستكون في الثاني عشر من الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة / دبي ، وبحضور عدد من الأساتذة العلماء والأطباء من كافة أنحاء العالم بأختصاص طب الأطفال والأختصاصات الطبية الاخرى"./انتهى س

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