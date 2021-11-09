الطيران الحربي التركي يقصف قرى تابعة لمحافظة دهوك لم تقصفها منذ 12 عام

2021/11/09 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران الحربي التركي، يوم الثلاثاء، ثلاث ضربات استهدف موقعاً لحزب العمال في دهوك بإقليم كوردستان.وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماصي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك ان القصف تركز في منطقة قسرى القريبة من قرية شيلازا جنوب الناحية … Readmore

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