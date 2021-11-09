قصف اسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا

2021/11/09 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف إسرائيلي جديد استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله اِن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية … Readmore

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