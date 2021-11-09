2021/11/09 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شرعت قيادة العمليات المشتركة في ديالى، اليوم الثلاثاء، بواجب تفتيش شمال وجنوب بحيرة حمرين من خمسة محاور.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، القطعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تشرع في تفتيش شمال وجنوب بحيرة حمرين المركز الخبري الوطني.

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