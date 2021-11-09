2021/11/09 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران.وقالت إدارة المطار، ان “الرحلات زادت من رحلتين الى 10 رحلات يومياً بعد دخول قرار إلغاء تأشيرة الدخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة مطار النجف تعلن زيادة الرحلات الى ايران المركز الخبري الوطني.

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