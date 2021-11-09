2021/11/09 | 14:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c3wdGdnYDAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "35" الف دينار مقابل كيس طحين.. أم فريد "خبازة" تبكي جراء غلاء الأسعار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "35" الف دينار مقابل كيس طحين.. أم فريد "خبازة" تبكي جراء غلاء الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).