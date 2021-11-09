2021/11/09 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مشكلة في الخزين المتوفر من مادة الطحين، فيما أشارت الى أن المجلس الوزاري يدرس غلق الاستيراد لمادة الطحين الصفر.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري بصدد اغلاق استيراد الطحين “الصفر” المركز الخبري الوطني.

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