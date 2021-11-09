2021/11/09 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 5 دقائق

الصحة العالمية تعلن تطعيم 9 بالمئة من سكان العراق ضد كورونا

منذ 15 دقيقة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي

منذ ساعتين

العثور على ثلاث مضافات في حبل نويكيط

منذ 16 ساعة

“واتس آب” يكشف عن 3 ميزات مخفية

منذ 17 ساعة

اعتقال 5 من أعضاء محتملين في مجموعة REvil للقراصنة

منذ 17 ساعة

العثور على “عروس البحر” نافقة في مصر

منذ 20 ساعة

فنانة مصرية تعلق على طلاقها المفاجئ

منذ 20 ساعة

“ناسا” تطور مشروعا جديدا لدراسة مناخ الأرض

منذ يوم واحد

تحذير فلسطيني من تداعيات ملاحقة إسرائيل 6 مؤسسات أهلية

منذ يوم واحد

المالية: استعادة الف عقار عائد للدولة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يدين محاولة اغتيال الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يدين محاولة اغتيال الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).