شركة أريبا العراق تفتتح مركز جديد لطباعة وإصداربطاقات الدفع في بغداد

2021/11/09 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة أريبا العراق للتقنيات المعلوماتية والدفع الالكتروني عن افتتاح مركز متتطور وحديث لطبع وإصدار لبطاقات الدفع في بغداد، العراق.

يتمتع هذا المركز بأعلى مستويات الأمان الخاصة بطبع البطاقات البلاستيكية، وسيقدم للبنوك مجموعة واسعة من تقنيات الطبع بما في ذلك بطاقات الدفع اللاسلكية والبطاقات المعدنية، هذا بالإضافة إلى خدمة سريعة وعالية الجودة بغض النظر عن حجم الطلبات. يُظهر افتتاح هذا المركز قدرة الشركة في في تقديم الميزة التنافسية اللازمة لعملائها في العراق والمنطقة، مما يجعلها إحدى الشركات الرائدة في العراق التي تمتلك مثل هذه السعة بهذه المواصفات في مركز طباعة واحد متوافق تمامًا مع معايير امن البطاقات PCI.وقد تم تجهيز هذا المركز اصدار بأجهزة طباعة البطاقات المركزية MATICA S7000 LX وذلك بالتعاون مع شركة InfotecSystems الشريك الرسمي لشركة Matica Fintech .



وتعتبر هذه الماكنة من احدث واسرع الأجهزة لدى شركة MaticaFintech الإيطالية المتخصصة في مجال الحلول التكنولوجية، وتتميز هذه الاجهزة بالعديد من المواصفات كنقش البطاقات بتقنية الليزر، الى جانب الترميز الرقمي والتشفير الذكي للبطاقات EMV، بالإضافة الى التغليف الاوتوماتيكي للبطاقات بعد اكتمال عملية الطباعة.هذا بالاضافة الى الطباعة الحرارية المباشرة او النقش والنقر (embossing & indent)، كل هذه العمليات تتم بسرعة متناهية تفوق 1000 بطاقة/ساعة.وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرح المدير المفوض لشركة اريبا العراق السيد عصام عدره "تلتزم شركتنا تجاه السوق العراقية من خلال الاستثمار في أنظمة إصدار البطاقات الأكثر تقدمًا وأمانًا من أجل تقديم خدمات عالية الجودة ووقت قياسي لتسليم البطاقاتلعملائنا، كما تهدف اريبا الى توسيع نطاق عمل الشركة لتقديم احدث الخدمات للسوق العراقية لتلبية جميع متطلبات الدفع الالكتروني ".كما صرح السيد محمد العويني المدير العام لأنفوتيك سيستمز)“نحن فخورون بتعزيز علاقتنا مع شركة أريبا في توسعها الإقليمي في العراق أيضا في هذه المرحلة، وقد اثبتت شركة Systems Infotec من خلال هذا التعاون على انه يمكن الوثوق بها لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة بفضل فريقها المتمرس وخبرتها الواسعة كمزود لأنظمة وحلول اصدار البطاقات".

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