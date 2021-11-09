2021/11/09 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البابا فرنسيس يدين استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:07

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