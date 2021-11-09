ليست نموذجًا.. صور أقمار صناعية تُظهر حاملة طائرات صينية جديدة بتقنيات متطورة قد تفوق نظيرتها الأمريكية

2021/11/09 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور جديدة من الأقمار الصناعية، نشرت قبل لحظات فقط من قبل المؤسسة الفكرية في واشنطن CSIS، ناقلة طائرات حديثة اقتربت الصين من الانتهاء من تشييدها تقريبًا في شنغهاي، حيث أن التكنولوجيا المزودة بها هذه الحاملة توازي تلك الموجودة في ناقلات الطائرات الأمريكية.

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