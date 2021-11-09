الرشيد يحذر بشأن سرقات.. على الزبائن الاحتفاظ بهذا الشيء

2021/11/09 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرشيد، الثلاثاء، تحذيرا لكافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الدخول على الروابط والمواقع الوهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض كافة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (9 تشرين الثاني 2021)، ان "هناك مواقعا قامت بسرقة بيانات بعض الراغبين بالتقديم على السلف من خلال نشرها روابط وارقام هواتف وهمية، اذ نحذر من ذلك ونبين ان الرابط الرسمي والوحيد منشور على الصفحة الرسمية للمصرف وكذلك صفحة الفيس بوك".

وأضاف البيان، أن "المصرف يخلي مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبل المصرف".

ودعا المصرف زبائنها كافة الى "الاحتفاظ بالرقم السري للبطاقة وعدم الافصاح عنه لاي شخص تلافيا للسرقات التي قد تحدث".

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