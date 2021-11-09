’عمل إرهابي حقير’.. بابا الفاتيكان يدين محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/09 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان البابا فرنسيس، الثلاثاء، محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووصفها بأنها "عمل إرهابي حقير".

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وقال الفاتيكان، (9 تشرين الثاني 2021)، إن وزير خارجيته بعث برسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا الذي زار العراق في مارس الماضي، حيث جاء في الرسالة: "في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجددا عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي".

ونجا الكاظمي من هجوم شنته طائرات مسيرة كانت محملة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد يوم الأحد الماضي، وأصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.

واستنكر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في وقت سابق، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار إلى أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين.

وقال كيربي في تصريح صحفي، "نؤكد على أن القوات الأميركية تملك الحق في الدفاع عن نفسها والمساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين".

وأضاف، أن "هناك مجموعات متعددة مدعومة من الخارج، تعمل داخل العراق وقادرة على شن مثل هذه النوع من الهجمات"، وفق "الحرة".

ودان الرئيس الأميركي جو بايدن، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بايدن في بيان، تابعه "ناس"، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي، الكاظمي"، مؤكداً "أشعر بالارتياح لأن رئيس الوزراء لم يصب بأذى وأثني على القيادة التي أظهرها في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون بغنى".

وأضاف أنه "يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية"، مبيناً "أدين بأشد العبارات أولئك الذين يستخدمون العنف لتقويض العملية الديمقراطية في العراق".

وأشار بايدن إلى أنه "أصدر تعليمات إلى فريق الأمن القومي الخاص به لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تقف بحزم مع حكومة وشعب العراق وهم يسعون جاهدين لدعم سيادة العراق واستقلاله".

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