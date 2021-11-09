روسيا تعلق بشأن أزمة الهجرة على حدود بولندا وبيلاروس

2021/11/09 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب حل أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وكل من بولندا وليتوانيا، مع مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي.وأضاف لافروف، عقب لقاء مع سكرتير الفاتيكان […]

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