2021/11/09 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة مستاؤون من تصرف زميلهم فيليبي كوتينيو، الذي رفض المشاركة في مباراة سيلتا فيغو الأخيرة بدلا من المصاب أنسو فاتي.وأصيب فاتي في الدقائق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوتينيو يثير غضب لاعبي برشلونة المركز الخبري الوطني.

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