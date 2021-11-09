بأمر قضائي.. عودة خدمة الانترنت إلى السودان

2021/11/09 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة سودانية، الثلاثاء، بإعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر.

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