على الرئيس الجمهورية والرئيس الحكومة ورئيس المجلس القضاء الأعلى لبس البوشية قبل ان يواجهوا الشعب العراقي. - احمد موكرياني

2021/11/09 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لعنة الله عليكم اخزيتم الشعب العراقي بجبنكم وعمالتكم لإيران، هل ثلاث طائرات مسيرة من القوات الحشد الإيراني التابعة لقيادتكم تجعلكم تركعون للميليشيات الإيرانية وللقائد الحرس الثوري الإيراني، فقد أعلن مصطفى الكاظمي بأنه يعرف العصابة التي أطلقت الطائرات المسيرة مستهدفين حياته، وسيكشف عن أسمائهم، ولكن بدل كشف عن الأسماء ركع لهم رغم الاستنكار العالمي لمحاولة الاغتيال ودعم الولايات المتحدة الامريكية له ......





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