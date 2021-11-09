التريية : أزمة الكتب المدرسية ستنتهي خلال أيام

2021/11/09 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل آلاف التلاميذ والطلبة تلقي دروسهم دون استلام الكتب المدرسية.

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