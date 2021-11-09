الحشد الشعبي: الإطاحة بمجموعة داعشية كانت تنوي استهداف العاصمة

2021/11/09 | 16:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن آمر فوج الطارمية إبراهيم العبدو المشهداني، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة العملية الأمنية التي استهدفت خلايا شمالي بغداد.وقال المشهداني في تصريح: إن “قوة من فوج الطارمية نفذت عملية نوعية بناء على معلومة مشتركة مع جهاز الأمن الوطني في بستان العكيلي داخل قضاء الطارمية”، مبينا أن “القوة تمكنت من الوصول إلى مجموعة داعشية تم […]

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