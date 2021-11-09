2021/11/09 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يوجه القضاء الألماني تهمة جديدة إلى شركة فولكسفاجن بشأن تلوث البيئة والتورط في أزمة التغير المناخي.ورفع الرئيسيان التنفيذيان لمنظمة جرينبيس ألمانيا بالاشتراك مع ناشطة في مجال المناخ دعوى قضائية أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فولكسفاجن خلف القضبان..



والتهمة: “التغير المناخي” المركز الخبري الوطني.

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