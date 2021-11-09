2021/11/09 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن آمر فوج الطارمية إبراهيم العبدو المشهداني، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة العملية الأمنية التي استهدفت خلايا شمالي بغداد.وقال المشهداني في تصريح تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “قوة من فوج الطارمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر فوج الطارمية يعلن الإطاحة بمجموعة داعشية كانت تنوي استهداف العاصمة المركز الخبري الوطني.

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