وزير خارجية دولة توفالو‬⁩ يلقي كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بهذه الطريقة وبقربه وزير العدل

2021/11/09 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

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اراد إيصال رسالة أن دولتهم تغرق ….



‏بهذه الطريقة …وزير خارجية دولة ⁧‫توفالو‬⁩ الواقعة في المحيط الهادي وبقربه وزير العدل يلقي كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عبر ⁧‫الإنترنت

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