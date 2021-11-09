الحكيم يحذر من ’تعرضات’ داعش: توسع رقعة الارهاب

2021/11/09 | 16:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى التهدئة السياسية وتغليب المصلحة العامة ومساندة القوات المسلحة للوقوف بوجه الجماعات الإرهابية.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، "نتابع بقلق بالغ التعرضات الإرهابية التي تقوم بها عصابات داعش في مختلف قواطع العمليات الساخنة والتصدي البطولي لها من قبل أجهزتنا الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي".

وأضاف أننا "نثمن تضحيات حماة الوطن نحذر من تنامي هذه التعرضات وتوسيع رقعتها ومحاولات الإرهاب في إعادة تصدير نفسه عسكريا وإعلاميا مستغلا ظروف البلد وحالة الإحتقان السياسي الذي خلفته نتائج الإنتخابات المرتبكة".

وطالب، "بتكثيف الجهد الإستخباري وإدامة العمليات الإستباقية لضرب الإرهاب في مهده"، داعيا "للتهدئة السياسية وتغليب المصلحة العامة".

كما دعا إلى "تكثيف الفعاليات السياسية والأكاديمية والإعلامية للوقوف سندا لأبطال القوات المسلحة".

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