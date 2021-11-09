2021/11/09 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ظاهرة العنف ليست بجديدة في مؤسساتنا التعليمية وفي مجتمعنا بصفة عامة وفي كل المجتمعات.



والظاهرة تتسع وتتقلص، وهو أمر طبيعي، باتساع وتقلص الدور الذي يوكل للمدرسة في المجتمع.



ومدرستنا وللأسف فقدت، وهذا منذ عشريات الدور المفترض أن يوكل لها.لم تعد المدرسة سلما للترقي الاجتماعي.



لقد فقدت دورها هذا منذ بداية ثمانينات القرن الماضي وصارت فضاء لإنتاج جيش من المقصيين "فائض بشري" لا تحتاجه سوق ماكينة الدو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: غول العنف في مؤسسات تعليم المقهورين - بشير الحامدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس: غول العنف في مؤسسات تعليم المقهورين - بشير الحامدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).