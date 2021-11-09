الحكيم يحذر من استغلال داعش لظروف البلد ويطالب بتكثيف الجهد الاستخباري

2021/11/09 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، من توسع رقعة التعرضات الارهابية في بعض المناطق مستغلا ظروف البلد والاحتقان السياسي، فيما طالب بتكثيف الجهد الاستخباري.وقال الحكيم في […]

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