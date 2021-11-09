2021/11/09 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، بترك الأمور إلى القضاء بشأن الحوادث الاخيرة التي حصلت في البلاد.ودعا العامري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، الجميع إلى “التهدئة الإعلامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الاحداث الاخيرة..



العامري يطالب بترك الأمور إلى القضاء المركز الخبري الوطني.

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