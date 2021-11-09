ناشئة العراق إلى جانب السعودية ولبنان في بطولة غرب اسيا

2021/11/09 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين، اليوم الثلاثاء، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة A الى لبنان والسعودية التي ستحتضن البطولة.وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول المقبل كموعد […]

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